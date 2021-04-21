Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken işyerleri ve eğlence mekanlarını tek tek denetledi.

Ekipler, yaptıkları çalışma esnasında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanının açık olduğunu tespit etti.

14 kişiye 51 bin 296 lira para cezası

Mekana baskın düzenleyen ekipler, 14 kişinin sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi. 14 kişiye toplamda 51 bin 296 lira cezai işlem uygulandı.

Mekan sahibi gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, ruhsatsız olduğu öğrenilen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.