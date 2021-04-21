Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 02:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 12 büyükbaş hayvan ve 500'e yakın kümes hayvanı telef oldu.
İlçeye bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkiinde Güllüzar Sakallıoğlu'na ait ahırda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
12 büyükbaş hayvan telef oldu
Zaman zaman patlamanın yaşandığı yangın, kısa sürede ahırın tamamını sardı. Çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan ve 500'e yakın kümes hayvanı telef oldu.
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