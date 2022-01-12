Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
BUDO, öğleden sonra ve akşam seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.
Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri yapılmayacak.
Ayrıca 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.00'deki ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO'nun sabah seferleri de aynı gerekçeyle yapılmamıştı.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü Fırtına Marmara Bölgesi
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