Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri yapılmayacak.

Ayrıca 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.00'deki ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun sabah seferleri de aynı gerekçeyle yapılmamıştı.