Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dere yatağından geçerken mahsur kalan sürücü kurtarıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mersin'de debisi artan dere yatağından aracıyla geçmek isteyen sürücü mahsur kaldı. Ekiplere yardım etmek isteyen sürücü boğulma tehlikesi atlattı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, G.B., Deliçay Deresi'nden aracıyla karşıya geçmeye çalıştı.
Yağmur nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan G.B., polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin otomobili bulunduğu yerden çıkarmalarına yardım etmek isteyen G.B., dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntı nedeniyle suda sürüklenen sürücü, derenin sığ bölgesinde kayalara tutunarak ayağa kalkabildi.
Ekiplerin yola taşıdığı G.B., ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
Otomobil ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sudan çıkarıldı.
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