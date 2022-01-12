Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Bodrum'da ev ve bahçeler su altında kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Olumsuz hava koşulları yurdun birçok yerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler binalardaki suyu tahliye etmek için yoğun çalışma yürüttü.
Muğla'da birkaç gündür devam eden sağanak etkisini artırdı. Bodrum'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Binalarda mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yalıkavak ve Geriş Mahallesinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Bir binanın zemin katındaki daire tamamen su içerisinde kaldı.
Ekipler binadaki suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürürken, aynı bölgede su altında kalan bahçelerde tahliye işlemi devam ediyor.
İslamhaneleri Mahallesi’nde belediye ekiplerince sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.
Aynı mahallede bulunan ve içerisini tamamen su basan bir marangozhanede ise suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin hem temizlik hem de su tahliye çalışması aralıksız sürüyor.
Etiketler: Meteoroloji Muğla Sağanak Sel Yağış
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