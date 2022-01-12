Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samsun'da ehliyetsiz sürücü denize düştü
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'da, ehliyeti olmayan Y.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkarak denize düştü.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Y.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kayalıkları aşarak denize düştü.
Y.Ö., yoldan geçenlerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Y.Ö.'nün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Y.Ö., tedaviye alındı.
Vinçle denizden alınan hafif ticari araç, çekiciyle otoparka götürüldü.
Etiketler: Ehliyet Samsun Trafik Kazası
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