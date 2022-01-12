Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 katlı binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
Sultanbeyli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Üst katlarda dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Abdurrahmangazi Mahallesi Sakarya Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında üst katlarda dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bu kişilere ambulansta müdahale edildi.
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