Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 08:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de DEAŞ şüphelilerine "Pençe-2" operasyonu: 20 gözaltı kararı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Pençe-2" operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 20 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 300 polisin katıldığı "Pençe-2" adı verilen şafak operasyonunda 19 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
[Fotoğraf: İHA]
Operasyona özel harekat polisleri de katıldı
Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, şüpheli F.A. gözaltına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Adreslerde arama yapıldı
Adresteki aramalarda bulunan bazı dijital malzemelere el konuldu.
Ekiplerin, çeşitli adreslerdeki aramaları devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: DEAŞ Mersin Pençe Operasyonları Polis
Son Haberler
- 09:17
- 09:12
- 09:08
- 08:58
- 08:45
Sıradaki Haber
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 ila 12 derece azalacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz