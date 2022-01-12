Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak 6 ila 12 derece düşecek.

Sıcaklıkların hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Soğuk hava önümüzdeki hafta yurdu terk edecek

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava, Marmara Bölgesi'nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın gelecek hafta başından itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da yarın kar bekleniyor

Ankara'da yağışların bugün genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, çarşamba 5/8, perşembe -2/2, cuma -5/2, cumartesi -2/4, pazar -3/4 olması bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklık hissedilir şekilde düşecek

İstanbul'da bugün hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi, yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Perşembe günü yer yer kar yağışı beklenen İstanbul'da, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları, çarşamba 3/4, perşembe 0/2, cuma -1/4, cumartesi 1/7, pazar 2/7 olması tahmin ediliyor.

İzmir'de sağanak görülecek

Sabah saatlerinde sağanak beklenen İzmir'de ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. En düşük, en yüksek hava sıcaklıklarının, çarşamba 8/10, perşembe 3/7, cuma 1/9, cumartesi 4/11, pazar 4/10 olması öngörülüyor.

"Sarı" ve "turuncu" uyarı

Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak ve yer yer karla karışık yağmur nedeniyle "turuncu kod", Çanakkale, Balıkesir, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar, Isparta ve Konya'da ise kar yağışı nedeniyle "sarı kod" ile uyarı yapıldı.