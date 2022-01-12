Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 05:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla çarpışa otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Erdal Ö. yönetimindeki tır, Antalya-Fethiye kara yolu Sarıyer mevkisinde, Ali Büyükçepel idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Büyükçepel'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobildeki Murat ve Burak Bayat, sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Murat Bayat, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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