Erdal Ö. yönetimindeki tır, Antalya-Fethiye kara yolu Sarıyer mevkisinde, Ali Büyükçepel idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Büyükçepel'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobildeki Murat ve Burak Bayat, sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Murat Bayat, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.