Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 04:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kendisine yardıma gelen polislerin aracını çalıp kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da, aracının lastiğinin patlaması nedeniyle kendisine yardıma gelen trafik polislerinin otomobilini çalarak kaçan ve bir polis memurunu levyeyle yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkisinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin aracının lastiği patladı ve trafik polisi de bu kişiye yardım etmek için bölgeye geldi.
Polisin yola duba koyduğu sırada sürücü ekip otosuna binerek kaçtı.
Polis, GPS cihazından kaçırılan ekip aracının Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek bölgeye gitti.
Levyeyle polisi yaraladı
Ekip aracını bulup kontrol eden polislerden biri, otomobilden çıkıp levyeyle kendisine saldıran şüpheli tarafından yaralandı.
Yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı.
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