Nazilli ilçesi Esenköy Mahallesi’nde de gece saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte dağlardan gelen sular, Akçay Nehri'ni besleyen derelerin debisini yükseltti.

Denizli’den gelen ve hayvancılıkla uğraşan 4 kişilik ailenin kaldığı bölge sular altında kaldı. Aile fertlerinin yardım çağrısı üzerine bölgeye Jandarma, İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Nazilli TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) ekipleri de bölgeye giderek çalışmalara yardımcı oldu. Ekipler ailenin olduğu bölgeye kepçe yardımı ile ulaştı.

[Fotoğraf: İHA]

Mahsur kalan biri çocuk 4 kişi kurtarıldı

Bölgede mahsur kalan Mehmet Kaçar, 3,5 yaşındaki Ülfiye Durmaz, Serdar Durmaz ve Hülya Durmaz yapılan çalışmaların ardından güvenli bölgeye ulaştırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Sular yükselmeye başlayınca küçükbaş hayvanları daha yüksek bir mevkiiye çıkardılar.

Sel nedeniyle mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

[Fotoğraf: İHA]