Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne için günler öncesinden uyardığı, kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi.

Kent merkezinde birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırlar hasar gördü

Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda şiddetli rüzgar ve etkisini gösteren kar sebebiyle yurtdışına gitmek için yola çıkan minibüs şiddetli rüzgar ve etkisini sürdüren kar sebebiyle ilerleyemedi.

Minibüs ve römorkun devrilmemesi için polis ekipleri yol kenarında halatla bariyerlere bağlayarak, devrilmesini önledi.

[Fotoğraf: İHA]

Şiddetli rüzgar tırlarda maddi hasara yol açtı

Öte yandan Hamzabeyli Sınır Kapısında rüzgarın ihracat yüklerini teslim etmek için sıra bekleyen tırlarda şiddetli rüzgarı ve kar sebebiyle hasar gördü. Ayrıca Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın 14’üncü kilometresinde trafikte aksamalar meydana geldi.

Karayolları ekipleri kayganlaşan yolda tuzlama çalışması yaparak sürücülerin daha rahat ilerlemelerini sağladı.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor

Uzun süredir kara hasret kalan kent sakinleri geç saatlerde olmasına rağmen kar topu oynadı.

Meteoroloji Erken Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin verilerine göre kentte kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor. Edirne'de en düşük sıcaklığın gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]