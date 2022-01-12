TEM'de 2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde TEM Otoyolu'nda 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kamyonetin patlayan yakıt deposunun yangına sebep olmaması olası faciayı önledi. Kaza sebebiyle ulaşım bir süre aksadı.
TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki sac levha yüklü tır, arıza sebebiyle emniyet şeridinde park halinde olan F.Y. yönetimindekitıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle E.B. idaresindeki tırın dorsesinde bulunan sac levhalar yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen M.Ç.’nin kullandığı kamyonet ise yola saçılan sac levhalara çarptı.
Faciadan dönüldü
E.B. idaresindeki kamyonetin sac levhalara çarpmasıyla yakıt deposu patladı. Yola dökülen yakıtın yangına sebep olmaması olası bir faciayı önlerken, tırlar ve kamyonetin sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Uzun araç kuyrukları oluştu
Zincirleme kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten verildiği TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.
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