Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Satmak için kuyumcuya götürdüğü 500 bin liralık altını çalındı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir vatandaşın satmak için kuyumcuya götürdüğü 500 bin liralık altını çalındı.
Sultançiftliği Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya altın satmak için giden toptancı Ümit Salihoğlu, içinde altın olan çantasını sehpaya koyup kuyumcuyla konuşmaya başladı.
Bu sırada, Salihoğlu'nu takip ettiği düşünülen zanlı içeridekilerin dikkatsizliğinden faydalanarak çantayı aldı.
Çantanın yerinde olmadığını fark eden Salihoğlu, güvenlik kameralarını izleyince soyulduğunu anladı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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