Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 00:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de bir evde sigara nedeniyle yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin sevk edildiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.
Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Çoban Mustafa Paşa Caddesi 764 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada yangın çıktı.
Binanın giriş katındaki dairede sigaradan düşen ateşin eşyaları tutuşturduğu tahmin edilen yangında, daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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