Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkiinde, K.K. idaresindeki tır ile A.H.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, A.C. öldü, A.H.K, N.C, M.C, İ.Ç. yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralıları, itfaiye ekipleri çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.H.K. ve N.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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