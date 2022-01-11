Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç denize devrildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Canik ilçesinde ehliyetsiz bir sürücü sahil yolunda denize devrildi. Araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı.
Samsun'un Canik ilçesinde 25 yaşındaki Y.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Toptepe Mahallesi Tekkeköy sahil yolunda denize devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Y.Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Araç, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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