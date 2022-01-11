Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da bazı uçak seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Antalya'da etkisini artıran sağanaktan hava yolu trafiği etkilendi.
Yurt dışından Antalya'ya gelen ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyen 6 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.
Ankara'dan Antalya'ya yapılması planlanan 2 uçuş da iptal edildi.
Yağışın hafiflemesinin ardından iniş kalkışlarda sıkıntı kalmadığı duyuruldu.
Sıradaki Haber
Tuzla'da genç avukatın katil zanlısı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz