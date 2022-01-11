Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Tortum ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 7 kişi yaralandı.
İlçenin Uzunkavak Mahallesi'ndeki Zapzap mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs şarampole devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Uzundere ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.
Uzundere İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 40 yaşındaki M.Ç hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Erzurum
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