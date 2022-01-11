Denizli'de Çameli Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

Eğitim ve öğretime yarın uzaktan devam edilecek.

Engelli ve hamile kamu çalışanları da yarın izinli sayılacak.

Çanakkale'de eğitime bir gün ara

Çanakkale’de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."

Konya'da yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'nın Derebucak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Bingöl'de taşımalı eğitime kar engeli

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kara yolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nde kar yağışı devam ediyor

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bu arada, kar yağışı Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yoğun şekilde devam ediyor.

Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye ulaştı.