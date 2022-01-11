Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil köprüden düştü: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Duran Yıldız idaresindeki otomobil, Boroboy köyü mevkisinde köprüden dere yatağına düştü.
Kazada, sürücü ile eşi Halise Yıldız yaşamını yitirdi, Hanife Nur ve Çınar Koçak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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