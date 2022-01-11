Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 8 ve 10 Ocak tarihlerinde can salı ve botu içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Yunanistan Düzensiz Göçmenler
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