Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 19:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alanya'da heyelan 3 katlı binayı yıktı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı yağışın neden olduğu heyelanda, tadilatta olan 3 katlı bina yıkıldı.
Alanya'da dün geceden beri etkili olan sağanak heyelana neden oldu. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düştü.
Tamamen yıkılan ev, mahalle yolunu kapattı.
[Fotoğraf: DHA]
Yıkılan evin sahibi Fehim Mazmancı, heyelan sırasında evde kimsenin olmadığını, can kaybı yaşanmadığı söyledi.
Sıradaki Haber
İstanbul'da okul servisi 4 araca çarptı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz