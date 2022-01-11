Alanya'da dün geceden beri etkili olan sağanak heyelana neden oldu. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düştü.

Tamamen yıkılan ev, mahalle yolunu kapattı.

[Fotoğraf: DHA]

Yıkılan evin sahibi Fehim Mazmancı, heyelan sırasında evde kimsenin olmadığını, can kaybı yaşanmadığı söyledi.