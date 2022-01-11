Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda suların yükselmesi nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirildi.
Ekipler köpeği bulunduğu noktadan halat yardımıyla çıkardı.
Kurtarılan köpek, bakım yapılması için belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.
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