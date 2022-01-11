Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı. Kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Burhanlı köyünde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda İ.H, G.M, H.H, N.Ö, İ.Ş. ve S.Ö. kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Operasyonda, hilti ve jeneratör ile kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Kastamonu Kaçak Kazı
Son Haberler
- 19:29
- 19:32
- 19:07
- 19:13
- 18:26
Sıradaki Haber
Hasta yakınları doktoru darbetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz