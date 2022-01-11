Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaş'ta denizde fırtına etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 7-8 metrelik dalgalar oluştu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, ilçede saatteki hızı 50-75 kilometre olduğu tahmin edilen fırtına nedeniyle, Kaş Limanı'ndaki dalgakıranda 7-8 metrelik dalgalar görüldü.
Bazı vatandaşlar dalgaları, cep telefonlarıyla kaydetti. Fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi denize açılamadı.
Sahil bandında yer alan bazı işletmeler tedbir amaçlı malzemelerini topladı.
Fırtınanın, çarşamba günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Antalya Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
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