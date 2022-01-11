Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobille kamyon çarpıştı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Aziz Asker idaresindeki otomobil, Bilecik-Nallıhan Sakarya kara yolu mevkisinde, karşı yönden gelen Erdinç Ş'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, otomobil sürücü ile eşi Fadime, çocukları Beyzanur ve Fatih Emre Asker'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
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