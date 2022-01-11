Van’ın Özalp Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kursta, eskiden kızların çeyizlerini süsleyen kanaviçe, günün şartlarına uygun olarak yeniden değerlendiriliyor, farklı modeller tasarlanıyor.

Kadınlardan ilgi gören kursta, sandıklarda bekleyen kanaviçeler birbirinden güzel işlemelerle kullanılabilir hale getiriliyor.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Leyla Dinç, kadınların evde boş oturmak yerine kursa gelerek hem eğlendiklerini hem de el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunduklarını söyledi.

Dinç, atıl durumdaki kanaviçeleri tekrar işleyerek kullanılabilir hale getirdiklerini anlattı:

"Kursiyerlerimiz kanaviçeleri, burada masa örtüsü, seccade, havlu ve sehpa örtüsü olarak işleyip tekrar evlerine götürüyor. Çalışmalarımızın sonucunu görmek bizi mutlu ediyor. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum."

Eski kumaşlar yeni nakışlarla buluşuyor

Nakış öğretmeni Seven Ertaş ise kanaviçenin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olduğunu vurguladı, "Daha çok anneannelerimizden, annelerimizden kalan ürünler evde atıl durumda. Kadınlar bunları nasıl değerlendirebileceklerini soruyor. Kursiyerlerimiz eski ürünlerini değerlendiriyor, yeni teknikleri ve nakışları kullanarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor" dedi.

Kursiyerlerden Nazife Tekin’de büyüklerinden kalan işlemeleri kursa getirerek değerlendirdiğine değindi.