Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeği ezerek kaçan sürücü yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da, yol kenarındaki köpeği ezen sürücü yakalanarak adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, site sakinleri yaklaşık 7 aydır besledikleri köpeği sitenin önünde yerde yatar halde buldu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen site sakinleri görüntülerde bir kişinin yol kenarındaki köpeği aracıyla ezip kaçtığını gördü.
Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kayıtları inceleyen polisler, köpeği ezen kişinin Katar uyruklu A.H.A.Q.M., olduğunu belirledi. A.H.A.Q.M., adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Köpek Sokak Hayvanları
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