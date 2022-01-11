Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 17:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da gaspçı dehşeti: 30 bin dolar çaldılar
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da maskeli 3 şüpheli, Afganistan uyruklu kişiyi 6 yerinden bıçakladı. 30 bin doları çalınan mağdurun yardımına vatandaşlar yetişti.
Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde evine dönen Afganistan uyruklu Khodai Nazar, maskeli 3 kişi ile karşılaştı. Nazar'a saldıran şüpheliler, elindeki çantayı gasp etmeye çalıştı.
Şüphelilere direnen Nazar, 6 yerinden bıçaklandı. 2 şüpheli, içinde 30 bin dolar bulunan çantayı gasp edip olay yerinden kaçtı. Yerde yatan yaralı, 3'ncü şüphelinin kaçmasına izin vermedi.
Nazar'ın bağrışlarını duyan yakınları yardıma koştu. Vatandaşlar olay yerindeki şüpheliyi darbetti.
Polis ekipleri, olay yerindeki şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırılan Nazar'ın sağlık durumu iyi.
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