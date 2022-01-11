Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taşıt tanıma çiplerini çalıp akaryakıt hırsızlığı yaptılar
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Samsun'da, bir firmaya ait iş makinelerinden taşıt tanıma çiplerini çalıp akaryakıt aldığı belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 3 bin 677 litre motorin firmaya teslim edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tekkeköy'de nakliye ve hafriyat işi yapan şirketin 3 iş makinesine ait taşıt tanıma çiplerinin çalındığı ve 5 akaryakıt istasyonundan 6 bin 917 litre motorin alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi Samsun Çarşamba'da, 2 şüpheliyi ise İzmir'de yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçirilen 3 bin 677 litre motorin de firmaya teslim edildi.
Sıradaki Haber
Bodrum'u sağanak vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz