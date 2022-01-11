Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tekkeköy'de nakliye ve hafriyat işi yapan şirketin 3 iş makinesine ait taşıt tanıma çiplerinin çalındığı ve 5 akaryakıt istasyonundan 6 bin 917 litre motorin alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi Samsun Çarşamba'da, 2 şüpheliyi ise İzmir'de yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen 3 bin 677 litre motorin de firmaya teslim edildi.