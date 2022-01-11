Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 6 ila 12 derece azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile yarından itibaren yağışların, Marmara Bölgesinden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AKOM ek tedbirler aldı

Meteorolojinin kar uyarısının ardından İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da ek tedbirler alındı.

AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, kar yağışı için yapılan hazırlıklardan bahsetti.

Kış dönemi başlamadan önce aksiyon planlarını yaptıklarını aktaran Tütüncü, yapılan uyarılar doğrultusunda bütün birimlerin 7/24 esasında vardiya düzenine geçeceğini ve sahada yürütülen çalışmaların merkez üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

"Çekici ve kurtarıcılar özel noktalarda bekleyecek"

Yaklaşık 400 kilometrelik yol ağında 7 binin üzerinde personel, 1500'ün üzerinde araç ve iş makinasıyla, Meteoroloji parametrelerini takip edeceklerini ifade eden Tütüncü, çekici ve kurtarıcıların özel noktalarda, arterlerde ve kritik noktalarda bekleyeceğini ifade etti.

Çeşitli noktalara tuz kutularını yerleştirdiklerini anlatan Tütüncü, "Aynı zamanda uç noktalarda köy muhtarlarımıza aparatlı traktörlerimiz teslim edildi. Onlar da çalışmalarını sahada gerçekleştirecekler" dedi.

"Evsiz vatandaşlarımız için tesislerimizi devreye soktuk"

Hali hazırda çalışmaların devam edeceğini söyleyen Tütüncü, "Kış sezonu öncesinde hazırlıklarımızı tamamlama babında evsiz vatandaşlarımız için tesislerimizi devreye soktuk. Olumsuz hava koşullarında trafikte kalan vatandaşlarımıza ya da herhangi bir olumsuzluk yaşanan noktalara mobil büfelerimizi hızlı bir şekilde sevk edeceğiz. Sokak hayvanlarımız için şehrimizin en uç noktasına kadar farklı farklı yerlerde mama dağıtımlarımız, bakım ve tedavi hizmetlerimiz de bu süreçte devam edecek." diye konuştu.