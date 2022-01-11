Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
Etiketler: Ege Denizi Deniz Otobüsü Çanakkale
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