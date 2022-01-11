Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2003'te Taşdibek köyünde öldürülen İkram ve Musa Alaşkan'ın katil zanlısı İsmail Fırat'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren ve sahte kimlikle hayatını devam ettiren zanlının İstanbul Ataşehir'de yaşadığını belirledi.

Kılık değiştiren zanlıyı 20 yıl önceki fotoğrafında belirgin olan beni sayesinde tespit eden JASAT, sahte kimlikle yaşayan İsmail Fırat'ı gözaltına aldı.

Yakalanan firari zanlı, "taammüden birden fazla kişiyi öldürmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.