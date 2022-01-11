Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurt genelinde yağış etkili olacak. Yağışlar Trakya, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'da kar, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

"Sarı" ve "turuncu" uyarı

Muğla'da kuvvetli rüzgar ve Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak ve yer yer karla karışık yağmur nedeniyle "turuncu kod", Çanakkale, Balıkesir, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da ise beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle "sarı kod" ile uyarı yapıldı.

İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Kentte yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sıcaklığın düşmesiyle karla karışık ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da yarın genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

İzmir'de yarın sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Kentte en düşük sıcaklık 8 derece olacak.