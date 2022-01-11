Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da okul servisi 4 araca çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Ümraniye'de yağış nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarpan servisteki 3 öğrenci hafif yaralandı.
Ümraniye'de öğrenci servisi, sürücünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle park halindeki 3 otomobile çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, hafif yaralanan 3 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz