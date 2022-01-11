Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısında beklenen kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısında beklenen kuvvetli yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 1200 ila 1400 metre üzeri yerlerde de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi.
Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Isparta Kar Yağışı Konya Meteoroloji Sağanak
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