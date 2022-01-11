18 yıllık cinayeti aydınlatan polislere başarı belgesi
Elazığ Valisi Ömer Toraman, 18 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğünü ortaya çıkaran polis ekibine başarı belgesi verdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Toraman'ın Ruhi Canpolat cinayetini 18 yıl sonra aydınlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli personele başarı belgesi verildi.
Olay 10 aylık titiz çalışma ile aydınlatıldı
Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canpolat'ın bulunamaması üzerine, öldürülmüş olabileceği şüphesiyle savcılık kararıyla dosyayı yeniden açtı.
10 ay boyunca titizlikle yürütülen çalışmalarda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.
Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Aralık 2021'de adliyeye sevk edildi. Zanlılardan C.Ş, A.Ş. ve T.Ş. tutuklandı.
Canpolat'ın cesedi, zanlıların itirafları doğrultusunda merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki bir tarlaya gömülü olarak bulundu.