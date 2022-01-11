Menteşe ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisinde tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu.

Karabağlar Yaylası Alle Kavağı mevkisinde Hüseyin Ölmez'e ait ahırda hayvanların mahsur kaldığı bilgisi üzerine Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Ahırdaki 4 büyükbaş, 5 küçükbaş hayvan ile yavru köpekler ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.