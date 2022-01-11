Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da şiddetli yağış: Mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri nedeniyle ahırda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.
Menteşe ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisinde tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu.
Karabağlar Yaylası Alle Kavağı mevkisinde Hüseyin Ölmez'e ait ahırda hayvanların mahsur kaldığı bilgisi üzerine Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma yürüttü.
Ahırdaki 4 büyükbaş, 5 küçükbaş hayvan ile yavru köpekler ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.
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