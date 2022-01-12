Fırtına çatıları uçurdu, ağaç ve direkleri devirdi
4 ilde görülen kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'de çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde dalga boyu 7-8 metreyi buldu.
Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar birçok kentte olumsuz durumlar oluşturdu.
İstanbul
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
6 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.
Kırklareli
Kırklareli'nde etkili olan fırtınada da kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.
Karakaş Mahallesi'nde ise bazı caddelerde ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik direği devrildi.
Antalya
Antalya'nın Kaş ilçesinde saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 7-8 metrelik dalgalar oluştu.
Fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi denize açılamadı.
Tekirdağ
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de fırtına nedeniyle devrilen ağaç, 3 otomobilde hasara neden oldu.
Tekirdağ'ın merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
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