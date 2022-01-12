Menteşe ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkii ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu.

Karabağlar Yaylası Alle Kavağı mevkiinde Hüseyin Ölmez'e ait ahırda su baskını nedeniyle hayvanların mahsur kaldığı bilgisi üzerine Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma yürüttü.

[Fotoğraf: AA]

Ahırdaki hayvanlar güvenli bölgeye alındı

Ahırdaki 4 büyükbaş, 5 küçükbaş hayvan ile yavru köpekler ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

Menteşe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetini sürdüren yağışlar nedeniyle vatandaşların Karabağlar Yaylası mevkiinde zorunlu haller dışında bulunmamaları, bölgeye gideceklerin de ara yolları kullanmamaları istendi.

[Fotoğraf: AA]

Yatağan'da bazı yollar tedbir amaçlı kapatıldı

Yatağan ilçesinde de yağışlar etkisini sürdürüyor. İlçede bazı bölgelerde tarım alanları su altında kalırken, derelerin su miktarı yükseldi.

Yatağan Belediyesinden yapılan yazılı açıklama, Demirköprü mevkiinin aşırı yağışlar sonrası meydana gelen su taşkını nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, Ova mevkiindeki vatandaşlardan da ani su yükselmesine karşı tedbirli olmaları ve güvenli alanlarda bulunmaları istendi.

Ula ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli de su dolan yerleri boşalttı.

[Fotoğraf: AA]

Ortaca'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor

Yerbelen Mahallesi'nde su basan bazı ev ve çadırlarda hasar meydana geldi. Ortaca Belediyesine ait iş makineleriyle suların boşaltılması için çalışma yürütüldü.

Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Atabey, su basan mahallelerde incelemelerde bulundu.

Atabey, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve yakacak yardımında bulunacaklarını, çadırlarda yaşayan ve yağmurdan etkilenen yaklaşık 20 kişiyi otellere yerleştireceklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bodrum'da tahliye çalışmaları sürüyor

Bodrum'da birkaç günden bu yana etkili olan sağanağın ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İslamhaneleri, Yakaköy, Kadıkalesi, Yalıkavak ve Geriş mahallelerinde su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda özellikle bodrum katlardaki yağmur suları pompalarla temizlenmeye çalışıldı.

[Fotoğraf: AA]

Evleri zarar gören vatandaşlar da ekiplerin çalışmaları sırasında sağlam kalan eşyalarını topladı.

İlk belirlemelere göre bölgelerde 20'den fazla ev ve iş yeri ile çok sayıda mandalina bahçesinin sular altında kaldığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Temizlik çalışmaları yarın devam edecek.