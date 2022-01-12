Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 05:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aracını bilerek köpeklerin üzerine sürdü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir sürücü, karşısına çıkan köpeklerin üzerine bilerek aracını sürdü. Çarptığı köpeklerden birinin ölümüne neden olan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Bahçeşehir yönüne giden bir sürücü, yolda dolaşan 2 köpeği görünce aracını bilerek köpeklerin üzerine sürdü.
Köpeklerden biri kaçmayı başardı. Ancak diğeri aracın altında kalarak öldü.
Yoluna bir şey olmamış gibi devam eden sürücü, güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce, evine girerken gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu sürücü, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul
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