Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da rüzgar ağaç ve direği devirdi
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar, bir ağaç ve aydınlatma direğini devirdi.
İstanbul'da dün gece başlayan kuvvetli rüzgar ve yağış, aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.
Kadıköy'de, bir ağaç ve aydınlatma direği kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aydınlatma direğindeki elektriğin kesilmesinin ardından devrilen ağaç ve direği sokaktan kaldırdı.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu İstanbul
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