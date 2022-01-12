Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafikte makas atan sürücüler kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da makas atarak polisten kaçan iki sürücü yakalandı. Sürücülere ceza kesilirken, makas attıkları anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da, polis ekipleri geçen cumartesi Cevizlibağ'da makas atarak ilerleyen 2 sürücüyü durdurmak istedi.
Sürücüler, trafikte makas atarak polisten kaçtı. Çalışma başlatan ekipler, U.B. ve E.İ isimli 2 sürücüyü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 sürücüye toplamda 7 bin 107 lira para cezası kesildi.
Sürücülerin makas attıkları anlar kameraya yansıdı.
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