Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, yağışlar geceden itibaren bazı bölgelerde artacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus görülecek.

En düşük sıcaklık Muş'ta

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En yüksek sıcaklığının Van'da 4, Hakkari'de 1, Bitlis'te 0 ve Muş'ta sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.