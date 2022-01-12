Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kandil'den talimat aldı, Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mersin'de eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü üyesi ile ona yardım eden 1 kişi hücre evinde yakalandı. TRT Haber'in ulaştığı bilgiye göre zanlının Kandil'den talimat aldığı ve Yunanistan üzerinden kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütünün kentte eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Terör örgütü kampında eğitim aldığı belirlenen ve Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen teröristi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Operasyonda terörist ve birlikte kaldığı 1 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun perde arkasına TRT Haber ulaştı
Teröristin Kandil'den Mersin'de eylem için talimat aldığı öğrenildi. Mersin Emniyeti daha önce de kente eylem için gelen teröristlere 2 kez operasyon yaptı.
Teröristlere kaldıkları hücre evlerinde silah ve mühimmat desteği sağlandığı belirlendi.
Etiketler: Mersin PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 12:29
- 12:28
- 12:19
- 12:28
- 12:08
Sıradaki Haber
Bursa'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz