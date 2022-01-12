Mersin İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütünün kentte eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Terör örgütü kampında eğitim aldığı belirlenen ve Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen teröristi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Operasyonda terörist ve birlikte kaldığı 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun perde arkasına TRT Haber ulaştı

Teröristin Kandil'den Mersin'de eylem için talimat aldığı öğrenildi. Mersin Emniyeti daha önce de kente eylem için gelen teröristlere 2 kez operasyon yaptı.

Teröristlere kaldıkları hücre evlerinde silah ve mühimmat desteği sağlandığı belirlendi.