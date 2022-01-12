Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Belediye ekiplerinin, karla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, kırsal mahallelerde ise 60 santimetreye ulaştı.

Çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar yağışı etkisini arttırdı.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı Alacabel'de ulaşım güçlükle sağlanırken, Seydişehir'den Antalya yönüne gidecek çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri bir yandan karla kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.