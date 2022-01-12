Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Güney Ege'yi uyardı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Güney Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı, kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahminini duyurdu.
Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 12, 2022
Denizlerimizde (Doğu Karadeniz'in doğusu) Kuvvetli Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/qjxof7dj8a
Güney Ege'de de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey, kuzeydoğu, güney ve kuzeybatı yönlerinden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 12, 2022
Denizlerimizde (Güney Ege) Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/i3iwRZLoGx
Fırtınanın, Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın akşam, Güney Ege'de ise cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
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