Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı, kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahminini duyurdu.

Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı

Denizlerimizde (Doğu Karadeniz'in doğusu) Kuvvetli Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/qjxof7dj8a — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 12, 2022

Güney Ege'de de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey, kuzeydoğu, güney ve kuzeybatı yönlerinden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı

Denizlerimizde (Güney Ege) Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/i3iwRZLoGx — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 12, 2022

Fırtınanın, Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın akşam, Güney Ege'de ise cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.