Ankara'nın Mamak ve Sincan ilçelerinde bulunan geri dönüşüm tesislerinde, toplanan tonlarca evsel atık, elektriğe dönüştürülüyor.

Atıklar kamyonlarla toplanarak geri dönüşüm merkezine taşınıyor. Burada ayrıştırılan çöpler, geri dönüşüm tesisinde ekonomiye kazandırılıyor.

Dönüştürülemeyen atıklar ise özel alanlarda depolanıyor.

''50 bin ton çöp ekonomiye kazandırıyoruz''

Türkiye'de kişi başı yaklaşık 1 kilogram çöp üretimi olduğunu belirten İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, ''Ankara'nın nüfusu 5,5 milyon, 5 bin 500 ton çöp Ankara'daki tesislerimizde işleniyor. Türkiye genelinde de yaklaşık 50 bin ton çöp ekonomiye kazandırıyoruz'' dedi.

Öner, ''Organik atıklardan bio mekanizasyon yöntemi ile önce metan gazı, metan gazını kullanarak da elektrik üretimi yaparak yenilenebilir enerji kaynaklarına destek veriyoruz'' diye konuştu.

Isı enerjisi tarımsal üretimde kullanılıyor

Mamak'taki tesiste doğa dostu tarımın desteklenmesi için 6 bin metrekare alana kurulmuş sera da bulunuyor.

Üretim sırasında ortaya çıkan ısı enerjisi de tesis içinde kurulan seralarda doğa dostu tarımsal üretimin desteklenmesi için kullanılıyor.

Tesisin hedefi depolanan atıkları da geri dönüştürerek sıfır atık hedefine ulaşmak.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Erkam Karakaya